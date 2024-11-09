Путин надеется перезагрузить отношения России и США на своих условиях, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин предположил, что избранный президент США Дональд Трамп будет прислушиваться к интересам и предпочтениям Кремля, не предлагая взамен никаких уступок или выгод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В ходе своего выступления на Валдайском форуме 7 ноября, Путин заявил об открытости к дискуссиям, направленным на "восстановление" российско-американских отношений.

В то же время, он отметил, что Соединенные Штаты должны инициировать эти переговоры. И намекнул, что Москва рассмотрит перезагрузку отношений между государствами только при условии отмены санкций против России и прекращения поддержки Украины - то есть условий, которые выгодны только России и не предлагают никакой выгоды США.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 8 ноября отметил, что заявление Путина о переговорах с США не означает изменение военных целей России в Украине. Скорее наоборот - цели Москвы остаются неизменными.

"Путин, возможно, пытается позиционировать себя как лидера, который обращается к Трампу. Но он сигнализирует своей внутренней аудитории, что Кремль не желает уступать ни одним аспектом своих максималистских целей в Украине или на более широкой мировой арене", - констатируют в ISW.

Новый "темник"

Российское оппозиционное издание "Медуза" сообщило, что Кремль издал инструкцию для государственных и прокремлевских СМИ с указаниями освещать заявления Путина на Валдае.

Согласно директивам, СМИ должны подчеркивать особую роль России в создании предложенного "нового мирового порядка" и изображать Путина как "величайшего мирового лидера", чьи глубокое мышление, "широта политической мысли" и роль "голоса глобального большинства и нового мирового порядка", отличают его от западных политических лидеров, вероятно, включая Трампа.

Как сообщает "Медуза", при этом в пособии не упоминается об освещении заявлений диктатора в отношении Трампа или возможных будущих переговоров с США о войне в Украине. Хотя Путин в значительной степени направил свои заявления на Валдае на формирование внешней политики Трампа и достижение очередной перезагрузки отношений между странами на условиях России.