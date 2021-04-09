Путін зв'язався з Ердоганом за день до візиту Зеленського в Туреччину. Обговорили Донбас і Чорне море

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі.
Серед тем, які обговорювали лідери двох країн, були конвенція Монтре про Чорному морі і ситуація на Донбасі.
Також повідомляється, що Путін виклав Ердогану російські підходи до вирішення ситуації на сході України.
Президент РФ заявив, що мінські домовленості 2015 року є "безальтернативною основою" врегулювання ситуації на Донбасі. Також він звинуватив Україну в ухиленні від реалізації Мінських угод і "провокаціях", які нібито спрямовані на загострення обстановки на лінії зіткнення.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завтра, 10 квітня, з робочим візитом відвідає Туреччину. В рамках поїздки планується зустріч з президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликала його скоротити військову присутність біля кордонів України. Російський президент заявив їй, що це є внутрішньою справою РФ.