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Путін зв'язався з Ердоганом за день до візиту Зеленського в Туреччину. Обговорили Донбас і Чорне море

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провели телефонні переговори. Обговорили, зокрема, ситуацію на Донбасі.

Про це повідомляють у прес-службі Кремля.

Серед тем, які обговорювали лідери двох країн, були конвенція Монтре про Чорному морі і ситуація на Донбасі.

Також повідомляється, що Путін виклав Ердогану російські підходи до вирішення ситуації на сході України.

Президент РФ заявив, що мінські домовленості 2015 року є "безальтернативною основою" врегулювання ситуації на Донбасі. Також він звинуватив Україну в ухиленні від реалізації Мінських угод і "провокаціях", які нібито спрямовані на загострення обстановки на лінії зіткнення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завтра, 10 квітня, з робочим візитом відвідає Туреччину. В рамках поїздки планується зустріч з президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним закликала його скоротити військову присутність біля кордонів України. Російський президент заявив їй, що це є внутрішньою справою РФ.

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Новини України Володимир ПутінРеджеп Тайіп Ердоган
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