Путін на четвертий місяць вакцинації погодився зробити щеплення від COVID
Президент Росії Володимир Путін погодився вакцинуватися від COVID. За його словами, він має намір зробити щеплення завтра, 23 березня.
Про це пише ТАСС.
Повідомляється, що сьогодні Путін провів нараду про нарощування виробництва вакцин від коронавірусу.
"Вакцинація - це добровільний вибір кожної людини, його особисте рішення. До речі я сам маю намір зробити це (щеплення, - ред.) завтра", - зазначив російський президент.
У той же час його прес-секретар Дмитро Пєсков уточнив, що Путін зробить щеплення однією з трьох російських вакцин. За словами представника Кремля, "всі вакцини хороші і надійні". Він зазначив, що вакцинація Путіна не буде публічним заходом.
Відзначимо, в Росії вже кілька місяців йде вакцинація від коронавірусу, з початку кампанії повний цикл щеплень отримали понад 4 млн осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейське агентство лікарських засобів (ЕМА) направить в квітні в Росію групу експертів, які перевірять клінічні випробування і виробництво вакцини "Супутник V".
А єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон впевнений, що ЄС не потрібна російська вакцина, оскільки Євросоюз зможе домогтися колективного імунітету до 14 липня, використовуючи наявне європейське виробництво.