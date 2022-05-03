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У Міноборони Казахстану запевнили, що не відправлятимуть свої війська в Україну в рамках ОДКБ

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Казахстан, Вівторок 03 травня 2022 14:01
У Міноборони Казахстану запевнили, що не відправлятимуть свої війська в Україну в рамках ОДКБ Фото: війська Казахстану не братимуть участі у війні Росії проти України, - замміністр оборони РК Султан Камалетдінов (tengrinews kz)
Автор: РБК-Україна

Казахстан не має наміру задіяти свої миротворчі війська у війні Росії проти України. Наразі щодо цього питання навіть не ведуться переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони РК Султана Камалетдінова.

Як запевнив представник оборонного міністерства Казахстану, застосування миротворчих військ можливе лише у разі наявності резолюції Ради безпеки ООН.

“На підставі цієї резолюції глава держави виходить із пропозицією перед парламентом. І лише після схвалення парламентом застосування Збройних сил можливе. Але зараз це питання навіть не розглядається. Переговори не йдуть”, - заявив заступник міністра оборони РК.

Нагадаємо, раніше країни-члени Організації договору про колективну безпеку (військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан) вже стверджували, що не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

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