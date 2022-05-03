У Міноборони Казахстану запевнили, що не відправлятимуть свої війська в Україну в рамках ОДКБ

Казахстан не має наміру задіяти свої миротворчі війська у війні Росії проти України. Наразі щодо цього питання навіть не ведуться переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони РК Султана Камалетдінова .

“На підставі цієї резолюції глава держави виходить із пропозицією перед парламентом. І лише після схвалення парламентом застосування Збройних сил можливе. Але зараз це питання навіть не розглядається. Переговори не йдуть”, - заявив заступник міністра оборони РК.

Як запевнив представник оборонного міністерства Казахстану, застосування миротворчих військ можливе лише у разі наявності резолюції Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, раніше країни-члени Організації договору про колективну безпеку (військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан) вже стверджували, що не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

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