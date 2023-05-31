Путин еще не проиграл. Не стоит смеяться над танками 60-х годов, - Дуда

По словам Дуды, российский диктатор Владимир Путин еще не проиграл войну, поскольку "российский каток" продолжает давить на Украину в результате чего на фронте ежедневно гибнут сотни людей.

"Россиян - более 100 миллионов, украинцев - менее 40 миллионов. Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь на вес золота", - отметил президент.

Дуда также отметил, что Россия - ядерная держава, которая имеет большие склады оружия.

"Зачем смеяться, что Россия выкатывает танки 1960-х годов? Каждый танк весит 50-60 тонн. Если он движется - он раздавливает, независимо от того, современный ли он", - отметил президент.

Российская Федерация проиграет войну тогда, когда ее войска будут отброшены за международно признанные границы Украины. После этого можно будет сказать, что Россия ничего не получила от войны, ее план провалился, а имперские амбиции были наказаны.

Расконсервированная техника России

Следует отметить, что сетью регулярно распространяется информация о том, что Россия начала снимать с консервации советскую технику 40-60-х годов.

Например, недавно журналисты-расследователи из исследовательской группы Conflict Intelligence Team заявили, что получили фотографию эшелона, перевозившего танки семейства Т-54/55 с Дальнего Востока. Эшелон отправился из города Арсеньев Приморского края, в котором расположена 1295 Центральная база резерва и хранения танков.

Расследователи отметили, что Россия использует против Украины танки Т-62 с лета прошлого года, однако снятие с хранения Т-54/55 заметили впервые.

Первые модификации Т-54 взяли на вооружение еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 - в 1958-м.