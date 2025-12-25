RU

Путин еще в 2001 году называл Украину "частью России": стенограмма разговора с Бушем

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский диктатор Владимир Путин еще в 2001 году заявлял экс-президенту США Джорджу Бушу, что Украина - это якобы часть России, преданная партийными руководителями СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на стенограмму разговора Путина и Буша, опубликованную Национальным архивом безопасности США.

Во время разговора с Бушем Путин жаловался, что российский народ чувствует себя обманутым из-за распада СССР и изменений, которые пришли в результате.

"Советская добрая воля изменила мир, добровольно. И россияне добровольно отдали тысячи квадратных километров территории. Неслыханно. Украина, что веками была частью России, была отдана. Казахстан, был отдан. Кавказ тоже. Трудно это представить. И это сделали партийные руководители", - заявлял диктатор.

Также он уже тогда утверждал, что является популярным в России.

"Потому, что я на связи (с россиянами - ред.). Люди в России чувствуют себя обманутыми масштабными изменениями, которые принесли больше свободы, которой они не могут воспользоваться. Не только бедные, но и элита испытывает разочарование", - сказал Путин.

 

Стенограмма разговоров Путина и Буша

Напомним, в США рассекретили стенограмму разговоров российского диктатора Владимира Путина и экс-президента США Джорджа Буша. Уже тогда, в 2001 и 2008 году, глава Кремля четко обозначил неприятие вступления Украины в НАТО и другие моменты.

В частности, в ходе разговоров Путин называл Украину искусственно созданным государством, которое сформировалось за счет территорий соседних стран.

Кроме того, стенограмма разговора Путина с Бушем доказывает, что глава Кремля буквально просился, чтобы Россию приняли в НАТО.

