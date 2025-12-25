Путин еще в 2001 году называл Украину "частью России": стенограмма разговора с Бушем

Во время разговора с Бушем Путин жаловался, что российский народ чувствует себя обманутым из-за распада СССР и изменений, которые пришли в результате.

"Советская добрая воля изменила мир, добровольно. И россияне добровольно отдали тысячи квадратных километров территории. Неслыханно. Украина, что веками была частью России, была отдана. Казахстан, был отдан. Кавказ тоже. Трудно это представить. И это сделали партийные руководители", - заявлял диктатор.

Также он уже тогда утверждал, что является популярным в России.

"Потому, что я на связи (с россиянами - ред.). Люди в России чувствуют себя обманутыми масштабными изменениями, которые принесли больше свободы, которой они не могут воспользоваться. Не только бедные, но и элита испытывает разочарование", - сказал Путин.