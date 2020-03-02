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Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі українського військового

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 08:39
Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі українського військового
Ілюстративне фото (ООС)

Загинув сержант 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ

У неділю, 1 березня, в результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув сержант 46-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Сергій Руських. Про це повідомляє прес-служба 46-ї окремої десантно-штурмової бригади у Facebook.

Руських народився 31 січня 1979 року у Маріуполі та боронив Донбас з 2018 року. Вдома на нього чекали батьки, дружина та маленька дитина.

"Військовослужбовці 46 окремої десантно-штурмової бригади висловлюють щирі співчуття родині та близьким Героя. Вічна слава полеглому бійцеві!" - йдеться в повідомленні.

Стало відоме ім'я загиблого на Донбасі українського військового

Фото: Сергій Руських (facebook.com)

Зазначимо, сьогодні зранку у прес-центрі операції Об'єднаних сил повідомили, що в результаті обстрілів бойовиків загинув один та постраждали 7 українських військовослужбовців.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, вчора керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з заступником керівника Адміністрації російського президента Дмитром Козаком та обговорив наступний обмін полоненими.

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