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Росія виходить зі складу Європейського суду з прав людини

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Україна, Вівторок 07 червня 2022 18:14
Росія виходить зі складу Європейського суду з прав людини Фото: Європейський суд з прав людини (osce.usmission.gov)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російський парламент проголосував за вихід із Європейського суду з прав людини. Рішення прийнято після більш ніж 20-річного перебування на посаді члена Ради Європи, головної правозахисної організації континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Державна дума Росії схвалила два законопроекти, один про вихід країни з-під юрисдикції суду, а другий - 16 березня як граничну точку. Тож рішення проти Росії, прийняті після цієї дати, не виконуватимуться.

Після голосування спікер нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін сказав, що Європейський суд з прав людини став інструментом політичної боротьби проти нашої країни в руках західних політиків.

"Деякі з рішень суду прямо суперечили російській конституції, нашим цінностям і нашим традиціям", - сказав він у заяві.

Звернення до ЄСПЛ стало останнім заходом для позивачів у кількох резонансних справах, які були відхилені російськими судами, і тому сьогоднішній крок знаменує кінець тому, що багато активістів бачили як останню надію на справедливість.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту підтримати створення Спеціального Трибуналу для розслідування злочину агресії РФ проти України. Російські злочинці мають постати перед Трибуналом так, як це було з керівництвом нацистської Німеччини.

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