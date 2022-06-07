Росія виходить зі складу Європейського суду з прав людини

Російський парламент проголосував за вихід із Європейського суду з прав людини. Рішення прийнято після більш ніж 20-річного перебування на посаді члена Ради Європи, головної правозахисної організації континенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Державна дума Росії схвалила два законопроекти, один про вихід країни з-під юрисдикції суду, а другий - 16 березня як граничну точку. Тож рішення проти Росії, прийняті після цієї дати, не виконуватимуться.

Після голосування спікер нижньої палати парламенту В’ячеслав Володін сказав, що Європейський суд з прав людини став інструментом політичної боротьби проти нашої країни в руках західних політиків.

"Деякі з рішень суду прямо суперечили російській конституції, нашим цінностям і нашим традиціям", - сказав він у заяві.

Звернення до ЄСПЛ стало останнім заходом для позивачів у кількох резонансних справах, які були відхилені російськими судами, і тому сьогоднішній крок знаменує кінець тому, що багато активістів бачили як останню надію на справедливість.