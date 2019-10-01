Путін розповів, коли Росія виведе війська з Абхазії і Південної Осетії

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що рішення про виведення військ з окупованих територій Абхазії і Південної Осетії Росія прийме самостійно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Про це Путін заявив під час перебування на саміті Євразійського економічного співтовариства, який проходить у столиці Вірменії Єревані.

"Коли ми приймемо таке рішення", - сказав Путін, відповідаючи на питання, коли Росія виведе свої війська з окупованої території.

Також президент РФ заявив, що Росія виконує взяті на себе у 2008 році зобов'язання.

Зазначимо, військовий конфлікт в Абхазії і Південній Осетії стався в серпні 2008 року. Тоді Росія підтримала окупацію регіонів Грузії. Після цього грузинський уряд оголосив про розрив дипломатичних відносин з Москвою.

За повідомленням Міністерства оборони Росії в грудні 2018 року, на території Абхазії і Південної Осетії знаходяться військові бази РФ.

Нагадаємо, 25 серпня на території окупованої Абхазії почалися "президентські вибори". У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Україна не визнає фейкові "вибори" і розглядає їх як чергову провокаційну спробу РФ легітимізувати проросійський сепаратистський режим окупованій грузинської території Абхазія.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що для відвідування окупованих територій Нагірного Карабаху, Абхазії і Цхінвальського регіону/Південної Осетії, а також прилеглих до них районів, українські громадяни повинні керуватися законодавством Азербайджану і Грузії.