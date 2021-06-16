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Регулятор ЄС може відкласти схвалення російської вакцини "Супутник V", - Reuters

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Брюссель, Середа 16 червня 2021 16:27
Регулятор ЄС може відкласти схвалення російської вакцини "Супутник V", - Reuters Фото: ЄС може відкласти реєстрацію російської вакцини" Супутник V " (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Затвердження Євросоюзом російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" буде відкладено через пропуск 10 червня крайнього терміну для надання даних про препарат. Його реєстрація може бути відкладена до кінця року.

Про це повідомило агентство Rueters з посиланням на джерела в уряді Німеччини.

"Затвердження" Супутник V" буде відкладено, ймовірно до вересня, а може бути і до кінця року", - сказав співрозмовник видання.

Ще одне джерело агентства зазначило, що 10 червня закінчився термін, коли російська сторона повинна була подати дані про препарат.

Раніше очікувалося, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) завершить вивчення російської вакцини і винесе рішення по ній в травні або червні.

Нагадаємо, Словаччина відмовилася від закупівлі російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V". Причина полягає в тому, що жителі країни уникають цієї вакцини.

Зазначимо, раніше Україна заборонила в'їзд іноземцям, які вакциновані "Супутником V". Причина в тому, що ця вакцина не передбачена переліком ВООЗ.

Як повідомляло РБК-Україна, Бразилія рекомендує відмовитися від російської вакцини. Там пояснили, що існують ризики, пов'язані з ефективністю і безпекою вакцини.

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