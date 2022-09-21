Путин проявил неуважение к странам, призывающим к прекращению войны, - Кулеба

В Украине заявили, что президент РФ Владимир Путин проявил неуважение к странам, призывающим к прекращению войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
"Путин проявил полное неуважение к Китаю, Индии, Мексике, Турции, другим странам Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки", - говорится в сообщении.
По словам Кулебы, эти страны призвали к дипломатии и прекращению войны РФ против Украины.
"Он хочет бросить больше людей в огонь войны, которую у него нет шансов выиграть", - добавил Кулеба.
Напомним, что сегодня Путин объявил частичную мобилизацию.
Также российский диктатор Владимир Путин угрожал Западу ядерным оружием.
Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует призвать 300 тысяч резервистов.
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