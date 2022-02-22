"Путін прорахувався": Джонсон відреагував на визнання Путіним "ЛДНР"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прокоментував визнання Володимиром Путіним Луганської та Донецької "народних республік". За його словами, глава Кремля "грубо прорахувався".

Про це повідомляє РБК-України , посилаючись на сайт Sky News .

"Путін вважає, що Україна не має реального права на існування як суверенна, незалежна країна. Але це йде врозріз з усім, за що ми боролися в кінці холодної війни, це йде врозріз з сподіваннями українського народу", - сказав прем'єр.

Джонсон підкреслив, що Володимиру Путіну буде важко перемогти українське почуття національної гордості і рішучість захищати свою країну.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР".