Путін прорахувався. Або йому брешуть, або він не вірить в отримані дані, - розвідка Естонії

"Путін допустив ряд прорахунків. Він або покладався на невірну інформацію в своїх рішеннях, або просто не вірить тій інформації, яка йому дається. Тому я боюся, що він може допустити нові прорахунки", - сказав гендиректор естонського департаменту зовнішньої розвідки Мікк Маран.

При цьому він "обережно впевнений" в тому, що Україна рано чи пізно переможе РФ, але це станеться тільки в тому випадку, якщо продовжиться політична, економічна і військова підтримку Заходу.

"Це буде нелегко, це займе час, і Україна, ймовірно, не зможе звільнити всі окуповані території", - сказав він.

Втрати Росії

Марран зазначив, що дії Росії в Україні ускладнюються браком людських ресурсів. За його оцінкою, армія Росії втратила вбитими до 15 тисяч осіб, хоча точний розмір втрат оцінити дуже складно.

"За нашими оцінками, 60 тисяч росіян в тому чи іншому вигляді вийшли з гри", - сказав він, додавши, що Росія не може дозволити собі нести такі втрати тривалий час.

Крім цього, глави зовнішньої розвідки Естонії вважає оголошення загальної мобілізації в Росії малоймовірним.

"Це було б серйозним ударом по Путіну всередині країни, оскільки це послало б сигнал про те, що так звана спеціальна військова операція йде погано і буде протилежністю тому, про що говорять російські телеканали. В реальності існує великий розрив між т.зв. "диванним патріотизмом" і фактичною готовністю йти воювати в Україні", - сказав він.

Крім того, Марран зазначив, що протест всередині РФ поки носить прихований характер.

"Ми зібрали інформацію про десятки російських чиновників, дипломатів і олігархів, які в приватному порядку заявляли, що вони проти війни. Але майже ніхто не говорить про це публічно", - сказав він.