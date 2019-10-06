Путін прокоментував оприлюднення розмови Зеленського та Трампа

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не відчуває інтересу до положення прзидента України Володимира Зеленського після оприлюднення його переговорів з лідером США Дональдом Трампом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

"Я не знаю, мені це нецікаво. Що про це говорити. Вам слід запитати про це його (Володимира Зеленського, - ред.)", - відповів Путін на запитання журналіста щодо становища президента України.

Нагадаємо, скарга, подана співробітником американської розвідки, де той заявив про можливий тиск на президента України Володимира Зеленського з боку глави США Дональда Трампа, стала приводом для початку розслідування процедури імпічменту президента Америки.

Сьогодні стало відомо, що у США другий розвідник розповів генеральному інспектору розвідувального співтовариства Майклу Аткінсону деталі розмови між президентами Америки та України. Зокрема, другий інформатор також розглядає можливість подачі рапорту про можливе надання тиску на Володимира Зеленського з боку Дональда Трампа під час телефонної розмови.