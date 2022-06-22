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Путін задіяв проти Європи економічну атаку, - віце-канцлер Німеччини

Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (GettyImages)
Автор: Константин Широкун

Росія використовує енергетику як зброю, обмежуючи поставки в Європу по газопроводу "Північний потік-1" - основному шляху надходження блакитного палива.

Про це заявив віце-канцлер ФРН Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Він також підкреслив, що президент РФ Володимир Путін хоче таким чином спровокувати дискусію в Європі та Німеччині, зокрема, граючи на почутті страху в бізнесі і рядових споживачів.

Рішення уряду продовжити використання законсервованих вугільних електростанцій політик оцінив як дуже погану новину, але іншого виходу, щоб заповнити до зимового сезону газосховища, поки немає.

Нагадаємо, раніше Шольц заявляв, що мир в Україні на умовах Путін Неможливий, а санкції проти Росії триватимуть до тих пір, поки сторони не досягнуть мирної угоди. При цьому канцлер заявив, що переговори з Путіним необхідно продовжувати.

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