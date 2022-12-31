"Путин проигрывает": Джонсон выразил уверенность в победе Украины в 2023 году

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон выразил уверенность в победе Украины в войне в 2023 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Бориса Джонсона.
"Вот мои новогодние предсказания! Инфляция продолжит снижаться. Китай оправится от омикрона. Путин проигрывает в Украине. И в целом 2023 год будет значительно лучше 2022 года. Не бойтесь мечтать. С Новым годом!" - написал Джонсон.
В своем видеообращении он подчеркнул, что в 2022-м Британия потеряла королеву, а мир увидел начало самой плохой войны в Европе за последние 80 лет.
Джонсон уверен, что в 2023 улучшится ситуация с мировой экономикой, и сейчас уже можно наблюдать снижение уровня инфляции.
"Я более чем когда-либо убежден, что Владимир Путин проиграет в Украине, и украинцы достигнут своего назначения быть свободным, суверенным и независимым государством", - заявил бывший премьер-министр Британии.
Напомним, сегодня, 31 декабря, во время новогоднего обращения президент Франции Эммануэль Макрон обратился к украинцам с обещанием помогать Украине до самой победы в войне, которую начала Россия.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом. По его словам, главное желание для всей страны - победа, но оно воплотится не чудом, а нашим трудом.
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