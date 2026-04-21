Путин продолжает продвигать идею "зоны безопасности" на границе с Украиной

В Кремле заявили о намерении и в дальнейшем формировать "зону безопасности" вблизи Украины. Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что это нужно для "устранения угроз"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина, которую транслировало российское пропагандистское издание "ТАСС".
По его словам, этот процесс уже продолжается и будет продолжаться, пока не будет "устранена угроза" для российских приграничных регионов.
"Это "зона безопасности", о которой мы говорим, постепенно, но она создается на определенной территории. Так и будем действовать в дальнейшем, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов", - подчеркнул он.
Путин также сообщил, что российское правительство работает над поддержкой жителей приграничных областей, в частности Курской, где предусмотрены выплаты и другие меры помощи.
"Нужно, повторяю, создавать условия для того, чтобы люди на своей земле оставались, никуда не уходили, а имели возможность не только все восстановить, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", - подчеркнул он.
Идею так называемой "зоны безопасности" Кремль озвучивал и раньше. В конце прошлого года Путин на совещании с военными заявил о необходимости ее создания вдоль границы с Украиной, в частности в зоне ответственности группировки "Север".
Российские медиа тогда объясняли, что под этим могут подразумевать попытки установить контроль над приграничными районами Харьковской, Сумской и Черниговской областей Украины.