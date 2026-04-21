RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Путин продолжает продвигать идею "зоны безопасности" на границе с Украиной

17:45 21.04.2026 Вт
2 мин
Чем Кремль оправдывает намерение и в дальнейшем расширять "зону безопасности" возле Украины?
aimg Мария Науменко
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

В Кремле заявили о намерении и в дальнейшем формировать "зону безопасности" вблизи Украины. Российский диктатор Владимир Путин утверждает, что это нужно для "устранения угроз"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Путина, которую транслировало российское пропагандистское издание "ТАСС".

Читайте также: В России зафиксировали самое большое сокращение добычи нефти за 6 лет, - Reuters

По его словам, этот процесс уже продолжается и будет продолжаться, пока не будет "устранена угроза" для российских приграничных регионов.

"Это "зона безопасности", о которой мы говорим, постепенно, но она создается на определенной территории. Так и будем действовать в дальнейшем, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов", - подчеркнул он.

Путин также сообщил, что российское правительство работает над поддержкой жителей приграничных областей, в частности Курской, где предусмотрены выплаты и другие меры помощи.

"Нужно, повторяю, создавать условия для того, чтобы люди на своей земле оставались, никуда не уходили, а имели возможность не только все восстановить, что было утрачено, но и двигаться дальше, развиваться", - подчеркнул он.

Идею так называемой "зоны безопасности" Кремль озвучивал и раньше. В конце прошлого года Путин на совещании с военными заявил о необходимости ее создания вдоль границы с Украиной, в частности в зоне ответственности группировки "Север".

Российские медиа тогда объясняли, что под этим могут подразумевать попытки установить контроль над приграничными районами Харьковской, Сумской и Черниговской областей Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
