ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна і ще три країни приєдналися до санкцій ЄС через Керченський міст

П'ятниця 20 листопада 2020 15:30
Україна і ще три країни приєдналися до санкцій ЄС через Керченський міст
Фото: санкції (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Чотири країни, включно з Україною, приєдналися до рішення Ради ЄС про розширення санкцій проти учасників будівництва Керченського мосту. Його Росія побудувала ще у 2018 році.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту.

Як повідомляється, Європейський Союз у минулому місяці розширив санкції проти учасників будівництва Керченського мосту, внісши у "чорний список" двох фізичних осіб і чотири компанії.

"Країни-кандидати Чорногорія, Албанія та Норвегія, що входить до Європейської економічної зони, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ЄС схвалили введення санкцій проти Росії через Керченський міст в кінці вересня. Офіційно про введення санкцій повідомили 1 жовтня.

Крім того, у жовтні уряд Швейцарії приєдналося до санкцій Європейського союзу проти Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що Євросоюз також ввів санкції проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. У санкційний список потрапили шість осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Санкції

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся