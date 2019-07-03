Росія повинна внести свій внесок у досягнення миру на Донбасі, - Волкер

Фото: Курт Волкер (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Волкера, Зеленський підтвердив прихильність реформування України

Спеціальний представник Сполучених Штатів Америки по Україні Курт Волкер заявив, що Росія повинна внести свій внесок у досягнення миру на Донбасі. Про це він сказав в ході зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Волкера.

Так, у ході зустрічі сторони обговорили досягнення миру на Донбасі.

"Відмінна зустріч з президентом України Володимиром Зеленським - чітка прихильність миру на Донбасі, але Росія повинна внести свій вклад. Він (Зеленський, - ред.) підтвердив свою тверду прихильність реформування України, яку ми повністю підтримуємо", - зазначив Волкер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з Волкером під час візиту в Канаду. Так, Зеленський подякував Волкеру за все, що особисто він і адміністрація президента США Дональда Трампа роблять для допомоги Україні. Також український президент підкреслив, що Україна повністю підтримує політико-дипломатичний шлях досягнення миру на Донбасі.

Як писало РБК-Україна раніше, минулого тижня спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України привітав відведення українських військових з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. Волкер зазначив, що для подальшого припинення вогню він очікує наступного кроку від Росії.