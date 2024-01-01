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Путин пригрозил новыми ударами по Украине

Украина, Понедельник 01 января 2024 14:47
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Путин пригрозил новыми ударами по Украине Фото: российский президент Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россия и дальше будет наносить удары по Украине. При этом, якобы, как и ранее, только по военным объектам.

Об этом заявил глава Кремля Владимир Путин во время поездки в военный госпиталь имени Вишневского 1 января, расположенный под Москвой, пишет РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день (после обстрела Белгорода, - ред.) такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем (это) делать", - подчеркнул он, говоря якобы про удары по военной инфраструктуре.

Якобы, по словам президента РФ, россиян хотят запугать и породить неуверенность внутри страны.

"Мы будем наращивать удары, ни одно преступление против гражданского населения не останется безнаказанным", - добавил Путин.

Обстрел Белгорода

30 декабря российские СМИ начали заявлять о якобы обстреле российского города Белгород. Сообщалось о повреждении более 40 зданий и 60 транспортных средств.

Вскоре источники РБК-Украина в спецслужбах сообщили, что Силы безопасности и обороны нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде. В РФ насчитали в результате обстрела 100 раненых и 14 погибших россиян. В частности, во время этой атаки был ликвидирован офицер следственного комитета РФ Михаил Конопицин. Ранее он воевал против Украины как командир взвода противотанковых ракет. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.

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