Путін пригрозив країнам "з агресивними планами"

Путін заявив, що Росія буде твердо захищати свої національні інтереси.

"Війна принесла стільки нестерпних випробувань, горя і сліз, що забути це неможливо. І немає вибачення і виправдання тим, хто знову замишляє агресивні плани", - сказав він.

Крім того, сенатор Олексій Пушков пояснив, чому Путін не став вітати З Днем перемоги українського президента Володимира Зеленського.

"Немає причин вітати З Днем перемоги глав України і Грузії. Для них це привід для випадів на адресу нашої країни і вирішальної ролі СРСР у перемозі над Гітлером", - сказав Пушков.