RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін не приїде на саміт G20 в Індонезії, - Драгі

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Президент Росії Володимир Путін не приїде на саміт G20 ("Великої двадцятки"), який у листопаді пройде в Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі.

"Що стосується присутності Путіна... президент (Індонезії, - ред.) Відодо це виключає. Він був категоричний - Путін не приїде. Можливо дистанційне включення, подивимося", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше російська сторона повідомляла, що Путін прийняв запрошення на саміт G20. При цьому в Кремлі не стали уточнювати, в якому форматі планується участь російського президента.

До цього в травні запрошення взяти участь у саміті "Великої двадцятки" прийняв президент України Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
G20Володимир ПутінРосійська ФедераціяИндонезия