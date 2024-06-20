Путин прибыл во Вьетнам, который рассматривает РФ как противовес США и Китаю, - Bloomberg

Путин прибыл в Ханой в четверг из Северной Кореи, где подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ким Чен Ыном.

"Этот визит демонстрирует, что Вьетнам активно реализует свою внешнюю политику в духе независимости, самообеспечения, диверсификации, многосторонности", - говорится в заявлении на сайте правительства Вьетнама.

Посольство США в Ханое в понедельник заявило, что "ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для продвижения его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои зверства".

Ожидается, что российский диктатор примет участие в церемонии возложения венков в Мавзолее Хо Ши Мина и встретится с официальными лицами, включая главу Коммунистической партии Нгуен Фу Чонга, премьер-министра Фам Минь Чиня и президента То Лама.

Чем Вьетнаму интересна Россия

Вьетнам давно полагается на Россию относительно оружия, включая самолеты и подлодки. Однако после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года Вьетнам воздерживается от закупок российского оружия из-за беспокойства по поводу санкций Запада, сказал Карл Тайер, почетный профессор Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.

Ханой будет искать заверения, что все более тесные связи России с Китаем "не будут происходить за счет Вьетнама", считает он.

Вьетнамский экспорт в Россию в прошлом году составил менее 2 млрд долларов, в США – 97 млрд долларов. Несмотря на это, Ханой рассматривает Москву как противовес Пекину и Вашингтону. Ханой рассматривает США как идеологического "противника", в то время как претензии Китая на воды у побережья Вьетнама угрожают его суверенитету, сказал Александр Вувинг, эксперт из Азии в Азиатско-Тихоокеанском центре исследований безопасности на Гавайях.

"Россия может ослабить давление как со стороны США, так и Китая, оказав поддержку Вьетнаму. Они могут получить оружие из России. Государственные российские компании в течение многих лет были в авангарде усилий Вьетнама по защите своего суверенитета в Южно-Китайском море" , – сказал Вувинг.

Хотя принимать Путина "рискованно" для вьетнамских чиновников, отметил он, "они должны рискнуть и оставаться лояльными России".

Вьетнам и Украина

Вьетнам – среди девяти стран Юго-Восточной Азии, которые в прошлом году воздержались от осуждения российского насилия в Украине. Он занял нейтральную позицию по поводу войны, призывая к дипломатии для разрешения конфликта.

Премьер Вьетнама встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом году на полях саммита Большой семерки в Хиросиме. Многие вьетнамские чиновники и руководители предприятий обучались в Украине и России. По данным правительства Вьетнама, в России проживает около 60 тысяч вьетнамцев.