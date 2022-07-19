Кабмін відправить в Раду законопроект для заводу "Байрактарів" в Україні
Уряд направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною. Це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва безпілотників "Байрактар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
Як зазначив глава Уряду, Кабмін направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.
Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників "Байрактар".
"Крім того, затвердили залучення чергового гранту від Сполучених Штатів у розмірі 4,5 млрд доларів. Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поруч з Україною і допомагають нам наблизити перемогу", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, у Туреччині заявили, що ніколи не дозволять продаж безпілотників Bayraktar Росії.
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