Кабмін відправить в Раду законопроект для заводу "Байрактарів" в Україні

Уряд направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною. Це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва безпілотників "Байрактар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

Як зазначив глава Уряду, Кабмін направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників "Байрактар".

"Крім того, затвердили залучення чергового гранту від Сполучених Штатів у розмірі 4,5 млрд доларів. Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поруч з Україною і допомагають нам наблизити перемогу", - додав Шмигаль.