ua ru
Вт, 19 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кабмін відправить в Раду законопроект для заводу "Байрактарів" в Україні

Новость на русском →
Україна, Вівторок 19 липня 2022 18:34
Кабмін відправить в Раду законопроект для заводу "Байрактарів" в Україні Фото: Кабмін відправить в Раду законопроект для заводу "Байрактарів" в Україні (armyinfor.com.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Уряд направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною. Це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва безпілотників "Байрактар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як зазначив глава Уряду, Кабмін направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію Угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників "Байрактар".

"Крім того, затвердили залучення чергового гранту від Сполучених Штатів у розмірі 4,5 млрд доларів. Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поруч з Україною і допомагають нам наблизити перемогу", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, у Туреччині заявили, що ніколи не дозволять продаж безпілотників Bayraktar Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Байрактар
NEWS
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
Стало відомо, яку посаду може отримати Венедіктова
DAILY
Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Паспортна окупація. Навіщо Путін хоче масово роздавати українцям громадянство РФ