Путін пропонує обирати президента РФ не більше ніж на два терміни

Президент Росії Володимир Путін пропонує в рамках конституційної реформи Російської Федерації обирати президента РФ не більше ніж на два терміни. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що Путін вніс до Державної думи законопроект про поправки до конституції. У законопроекті президент РФ пропонує змінити статтю, яка дозволяла одному і тому ж людині ставати президентом більше двох разів з перервою. Відповідно до законопроекту Путіна, президентом може бути лише громадянин Росії, який до цього не мав іншого громадянства, і не більше ніж на два терміни.

Крім цього, законопроектом пропонується внести такі зміни:

вдосконалення регулювання окремих питань організації публічної влади;

винесення проекту закону про поправки до Конституції на загальноросійське голосування;

гарантію того, що МРОТ складе не менше величини прожиткового мінімуму працездатного населення;

регулярну індексацію пенсій;

формування Державної ради, статус якого буде визначати окремий федеральний закон;

призначення прем'єр-міністра і членів уряду президентом після їх затвердження Держдумою (главою кабміну і міністрами можуть бути росіяни старше 30 років, не мають іншого громадянства або виду на проживання);

президентом може стати громадянин Росії, який досяг 35 років і постійно проживає в країні не менше 25 років, без іноземного громадянства;

заборона на те, щоб один і той же чоловік займав посаду президента більше двох термінів;

призначення голів Конституційного та Вищого судів, а також їх заступників і суддів Радою Федерації за поданням президента;

розширення повноважень Конституційного суду (КС за запитом президента перевіряє конституційність законів до їх підписання главою держави);

призначення генпрокурора і його заступників, а також звільнення з посади Радою Федерації за поданням президента;

обрання депутатами Державної думи громадян, які досягли 21 року і не мають іноземного громадянства або виду на проживання

Нагадаємо, 15 січня Путін виступив з посланням Федеральним зборам, заявивши про необхідність внесення низки змін в Конституцію Росії, які посилюють роль парламенту у формуванні уряду.

Після виступу Путіна прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв оголосив про відставку уряду. Новим прем'єром був призначений Михайло Мішустін.