У Москві відбулося кілька пікетів проти конституційної реформи

Фото: Ілля Аазар (twitter.com/tvrain)

Усі пікети були одиночними

Кілька одиночних пікетів відбулося у Москві (Росія) проти змін до конституції країни, про які оголосив президент РФ Володимир Путін. Про це передає DW.

Зокрема, у суботу, 18 січня, на один із таких пікетів до будівлі адміністрації президента РФ вийшов місцевий журналіст і муніципальний депутат Ілля Азар.

Згодом його змінили ще кілька людей. У руках вони тримали плакати із гаслами, спрямованими проти конституційної реформи.

"Ми більше не хочемо вставати з колін. Нам не потрібен батько нації", - було написано на плакаті Азара.

У той же час мерія Москви погодила ще одну акцію проти реформи конституції. Вона запланована на 1 лютого, а на участь в демонстрації заявлені 10 тисяч учасників. Московська влада повідомила, що заявку подала "група громадян", не уточнюючи деталей про організаторів.

Илья Азар вышел на пикет к администрации президента против поправок в Конституцию, которые предложил Путин



Фото: Артем Харитонов / Дождь pic.twitter.com/H7o0xLTzq6 — Телеканал Дождь (@tvrain) January 18, 2020

Нагадаємо, 15 січня Путін виступив з посланням Федеральним зборам, заявивши про необхідність внесення ряду змін до Конституції Росії, які посилюють роль парламенту у формуванні уряду.

Нещодавно президент Росії призначив Михайла Мішустіна новим прем'єр-міністром РФ.