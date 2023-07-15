Путин стремится сохранить "вагнеровцев" как боевую силу, отделяя от Пригожина, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин намерен сохранить ЧВК "Вагнера" как сплоченную боевую группировку после вооруженного восстания наемников в прошлом месяце, однако стремится отделить основателя компании Евгения Пригожина от ее руководства и сил.

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW .

Руководитель Кремля в интервью российскому новостному агентству "КоммерсантЪ" от 13 июля подтвердил, что 29 июня он встретился с Пригожиным и 35 командирами "вагнеровцев".

Путин утверждал, что он предложил боевикам этой ЧВК возможность служить под командованием командира с позывным "Седа", который командовал "вагнеровцами" в течение последних 16 месяцев.

Эксперты отмечают, что это еще раз подтвердило их предыдущую оценку о том, что Кремль стремится сохранить ЧВК "Вагнера" как "сплоченную боевую силу, отделив его от Пригожина".

Также Путин утверждал, что многие командиры "вагнеровцев" якобы "кивнули" в ответ на его предложение, но Пригожин этого не видел и заявил, что его наемники не согласны с решением.

"Путин, вероятно, подчеркнул разную реакцию Пригожина на то, чтобы представить Пригожина как проблему, в отличие от лояльных вагнеровских командиров", - говорится в отчете.

Военный преступник и бывший российский офицер Игорь Гиркин отметил, что пересказ Путиным встречи 29 июля изображает руководителя Кремля уступившим требованиям Пригожина, но окончательный исход той встречи неясен.

Отвечая на прямой вопрос пропагандистов о будущем группировки "Вагнера" как боевой единицы, Путин продолжал поддерживать абсурдное представление о том, что в РФ будто бы не существует частных военных компаний (ЧВК).

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер заявил 14 июля, что "вагнеровцы" не участвуют в военных операциях в Украине в каких-либо существенных вспомогательных или боевых ролях.

Аналитики ISW ранее встречали российские источники, подтверждавшие данные о том, что силы ЧВК "Вагнера" уже не воюют в Украине.

Ключевые выводы:

Правительство Беларуси и независимые источники подтвердили 14 июля, что инструкторы ЧВК "Вагнера", ранее дислоцированные в Африке, прибыли на полигоны в Беларусь.

Увольнение бывшего российского командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова продолжает вызывать резкое недовольство военным командованием и гражданским руководством РФ.

ВСУ 14 июля продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта и, как сообщается, добились успехов на некоторых участках.

РФ 14 июля нанесла еще одну серию ударов беспилотников "Шахед" по территории Украины.

Российские власти задержали бывшего офицера ФСБ Михаила Полякова, который, как сообщается, является администратором нескольких популярных Телеграмм-каналов, освещающих внутреннюю политику Кремля.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный признал, что украинские силы ведут кампанию по перехвату военных объектов на территории РФ.

Российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки на линии Сватово - Кременная.

ВСУ продолжали наземные атаки и, как сообщается, продвинулись вокруг Бахмута.

Украинские и российские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка - Донецк.

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции вдоль западной границы Донецкой области и восточной части Запорожской области и, как сообщается, добились ограниченных успехов.

ВСУ продолжали контрнаступательные операции в западной части Запорожской области и, как сообщается, продвигались в этом направлении.

РФ продолжает усилия, вероятно, направленные на то, чтобы удержать высокопоставленных офицеров на своих должностях, не требуя специальных исключений из пенсионного возраста.

Российские оккупационные "власти" продолжают усилия по укреплению административного контроля над оккупированными территориями в Украине, манипулируя требованиями о проживании и принудительно паспортизируя население на захваченных регионах.

Бунт Пригожина

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин возглавил военный мятеж в конце июня. Его наемники 24 июня быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону в РФ и двинулись в сторону Москвы, бросив Путину вызов.

При этом в Ростове жители приветствовали наемников Пригожина. Сам руководитель Кремля и его окружение сбежали из Москвы.

По американским данным, мятеж "Вагнера" вызвал "трения и путаницу" среди российского руководства.

После того как Пригожин закончил свое бунт в РФ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что лидер "вагнеровцев" уедет в Беларусь

В Беларуси занялись строительством лагеря, в котором могут разместить "вагнеровцев".