Путин позвонил Лукашенко, пожаловался на ситуацию в России
Российский диктатор Владимир Путин утром позвонил по телефону Александру Лукашенко. Пожаловался ему на ситуацию в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".
"Президент России (российский диктатор, - ред.) позвонил по телефону сегодня утром Олександру Лукашенко, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", - рассказали в пресс-службе Лукашенко изданию.
Пока подробности разговора не раскрываются.
Текущая ситуация в России
Между главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Министерством обороны России начался серьезный конфликт, после того, как российские военные ударили по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.
Пока наемники заняли уже Ростов и, согласно данным Reuters, Воронеж.
Российский диктатор Путин утром выступил с речью об "ударе в спину" и приказал ликвидировать тех, кто пошел против его режима.
Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.