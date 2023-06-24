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Путин позвонил Лукашенко, пожаловался на ситуацию в России

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Суббота 24 июня 2023 12:30
Путин позвонил Лукашенко, пожаловался на ситуацию в России Фото: Владимир Путин, российский диктатор и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин утром позвонил по телефону Александру Лукашенко. Пожаловался ему на ситуацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

"Президент России (российский диктатор, - ред.) позвонил по телефону сегодня утром Олександру Лукашенко, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", - рассказали в пресс-службе Лукашенко изданию.

Пока подробности разговора не раскрываются.

Текущая ситуация в России

Между главой ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и Министерством обороны России начался серьезный конфликт, после того, как российские военные ударили по тыловым позициям "вагнеровцев". После этого глава наемников заявил о "походе" на Москву.

Пока наемники заняли уже Ростов и, согласно данным Reuters, Воронеж.

Российский диктатор Путин утром выступил с речью об "ударе в спину" и приказал ликвидировать тех, кто пошел против его режима.

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале агентства.

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