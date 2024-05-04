Путин поедет к Си Цзиньпин в Китай. СМИ узнали дату и цель диктатора

Российский диктатор Владимир Путин планирует посетить Китай чуть более чем через неделю после инаугурации. Поездка подчеркнет растущую важность связей между двумя странами.

Визит ориентировочно запланирован на 15-16 мая, сообщил человек, знакомый с планами Кремля. Поездка для переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином станет первой поездкой диктатора за границу после его инаугурации в Кремле 7 мая, сказал источник, отказавшийся назвать себя,

Путин прибудет в Китай после того, как Си завершит свой первый за пять лет визит в Европейский Союз. По плану он посетит Францию, Сербию и Венгрию в рамках турне, которое начнется 5 мая, и война России в Украине, вероятно, будет среди вопросов для обсуждения.

Китай и РФ объявили о дружбе “без ограничений”, которая до сих пор помогала России выдерживать беспрецедентные санкции, введенные США и их союзниками. Благодаря продажам российской нефти и закупкам электроники, промышленного оборудования и автомобилей товарооборот Москвы с Китаем достиг рекордных 240 млрд долларов в 2023 году, что более чем вдвое превышает 108 млрд долларов, достигнутые в 2020 году.

Последний раз Путин посещал Китай в октябре, чтобы принять участие в форуме, посвященном подписанной Си инициативой "Один пояс и один путь", что является редкой зарубежной поездкой для российского лидера с тех пор, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест по обвинению в предполагаемых военных преступлениях в марте прошлого года.