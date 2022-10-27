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Путин связал войну в Украине с "тектоническими изменениями миропорядка"

Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент Украины Владимир Путин уверен, что российская война в Украине якобы связана с "тектоническими изменениями миропорядка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на дискуссионном клубе "Валдай".

"То, что происходит сейчас на украинском направлении, - это не изменения, которые происходят сейчас или после начала "специальной военной операции" России. Все эти изменения идут в течение многих лет уже давно… Это тектонические изменения всего миропорядка", - отметил он.

По его мнению, сегодня в мире якобы возникают новые "центры силы", в основном в Азии, Африке и Латинской Америке. А также в очередной раз обвинил Запад в том, что он якобы "совершил госпереворот" в Украине в 2014 году.

Напомним, ранее Путин включился в тренд российской пропаганды, заговорив о "грязной бомбе", сделав несколько абсурдных заявлений об Украине.

До этого украинский президент Владимир Зеленский назвал Путина старым человеком, который не помнит обещаний и не держит слово.

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Владимир ПутинВойна России против Украины