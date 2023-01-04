RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин - посмешище. Буданов заявил, что РФ больше не представляет военной угрозы миру

Фото: глава ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Режим российского диктатора Владимира Путина является посмешищем. Российская Федерация больше не представляет военной угрозы миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью ABC News.

По поводу будущего России он сказал, что здесь есть несколько сценариев, но месседж четкий: "Не стоит бояться трансформации России. Это пойдет только на пользу всему миру".

"Режим Путина является посмешищем для всех", - заявил Буданов, добавив, что российские войска практически вынуждены защищать временно оккупированные территории Украины, но ненадолго.

"Россия больше не является военной угрозой для мира, это просто вымысел", - отметил глава ГУР МО.

По словам Буданова, единственная проблема, которая остается, - это ядерный арсенал России "и неконтролируемый режим", который приведет к тому, что "весь мир осознает необходимость денуклеаризации России или по крайней мере международного контроля над ее ядерным арсеналом".

"Террористическая страна, которая посягает на всех ядерной битой и угрожает - это не тот режим, который имеет нравственное или политическое право контролировать оружие массового уничтожения", - подытожил Буданов.

Напомним, также в интервью глава украинской разведки заявил, что этой весной Украина планирует большое контрнаступление, а боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведкиКирилл Буданов