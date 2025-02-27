Путин пожаловался на "западные элиты", которые пытаются сорвать диалог с США
Российский диктатор Владимир Путин считает, что диалог РФ с администрацией президента США Дональда Трампа, который недавно начался, "вселяет надежды". Однако его, мол, пытается сорвать "часть западных элит".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина во время заседания коллегии ФСБ России.
"Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начатый диалог", - посетовал Путин на коллегии в четверг, 27 февраля.
По словам российского диктатора, нужно "использовать все возможности дипломатии и спецслужб для срыва" таких попыток. А главное при этом - защищать национальные интересы России.
"В связи с этим ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям. И прежде всего, это, конечно, борьба с международным терроризмом", - заявил российский агрессор.
Путин отметил, что в РФ за последний год количество преступлений террористической направленности возросло. И более половины из них, якобы, "спланированы и организованы украинскими специслужбами и кураторами".
Также лидер Кремля добавил, что США и РФ готовы снова налаживать сотрудничество, поскольку нынешние партнеры в США "демонстрируют прагматизм и реальный взгляд на вещи, отказываются от стереотипов".
Переговоры между США и Россией
Первые переговоры между США и Россией состоялись 18 февраля 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Они длились около 4,5 часов и это была первая встреча такого уровня с начала полномасштабной войны.
По итогам в Штатах заявили, что для прекращения войны необходимо, чтобы "все стороны пошли на уступки". В частности стороны тогда договорились восстановить численность персонала своих посольств.
Сегодня же, 27 февраля, США и Россия проводят уже вторую встречу за месяц. Их представители собрались в Стамбуле и, как официально заявлено, обсудят вопросы "нормализации работы посольств" двух стран. Подробнее о встрече - в материале РБК-Украина.