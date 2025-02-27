Путін поскаржився на "західні еліти", які намагаються зірвати діалог з США
Російський диктатор Володимир Путін вважає, що діалог РФ з адміністрацією президента США Дональда Трампа, який нещодавно розпочався, "вселяє надії". Однак його, мовляв, намагається зірвати "частина західних еліт".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна під час засідання колегії ФСБ Росії.
"Частина західних еліт, як і раніше, налаштована на збереження нестабільності у світі. І ці сили намагатимуться зірвати або скомпрометувати розпочатий діалог", - поскаржився Путін на колегії в четвер, 27 лютого.
За словами російського диктатора, потрібно "використовувати всі можливості дипломатії та спецслужб для зриву" таких спроб. А головне при цьому - захищати національні інтереси Росії.
"У зв'язку з цим ФСБ необхідно продовжувати системну роботу за всіма профільними напрямами. І перш за все, це, звичайно, боротьба з міжнародним тероризмом", - заявив російський агресор.
Путін зазначив, що у РФ за останній рік кількість злочинів терористичної спрямованості зросла. І більше половини з них, нібито, "сплановані й організовані українськими спеціслужбами та кураторами".
Також лідер Кремля додав, що США і РФ готові знову налагоджувати співпрацю, оскільки нинішні партнери в США "демонструють прагматизм і реальний погляд на речі, відмовляються від стереотипів".
Переговори між США та Росією
Перші переговори між США та Росією відбулись 18 лютого 2025 року в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Вони тривали близько 4,5 годин й це була перша зустріч такого рівня від початку повномасштабної війни.
За підсумками в Штатах заявили, що для припинення війни необхідно, щоб "всі сторони пішли на поступки". Зокрема сторони тоді домовились відновити чисельність персоналу своїх посольств.
Сьогодні ж, 27 лютого, США та Росія проводять вже другу зустріч за місяць. Їхні представники зібралися в Стамбулі та, як офіційно заявлено, обговорять питання "нормалізації роботи посольств" двох країн. Детальніше про зустріч - у матеріалі РБК-Україна.