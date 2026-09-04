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Путин усилил удары по Украине после тайного визита директора ЦРУ, - WP

22:15 04.09.2026 Пт
3 мин
Американцы призывали к миру, но Путин решил по-другому
aimg Сергей Козачук
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россия усилила воздушные обстрелы Украины после тайного визита главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. В Кремле восприняли предупреждение США как проявление слабости Запада и приняли решение увеличить давление на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Попытка оговорки и реакция Кремля

Как отмечает издание, во время визита директор ЦРУ Джон Ретклифф встретился с главой ФСБ Александром Бортниковым, пытаясь донести до ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина, что эскалация войны лишь усугубит позиции России.

"Сообщение было таким: у вас дела обстоят не очень хорошо. Пора поговорить. Давайте разберемся с этим, потому что через шесть месяцев, год вам будет еще хуже", - отметил источник издания, знакомый с обсуждениями.

Однако в Москве призывы к миру расценили как символ слабости американской стороны.

"Россия расценила визит как попытку убедить Путина остановиться, но Путин расценил это как слабость", - рассказал собеседник издания.

Сразу после встреч РФ активизировала круглосуточные удары ракетами и дронами по украинским городам, энергосистеме, водоснабжению и складам с продовольствием.

Ставка Путина на зимний коллапс

Российские аналитики и источники среди элит отмечают, что Путин остается убежденным в своей победе и категорически отвергает замораживание войны по нынешней линии фронта.

"Я не сомневаюсь, что враг распадется", - публично заявил Путин вскоре после визита американской делегации.

По данным экспертов, ключевым условием Кремля для дальнейших переговоров остается полный выход украинских сил с территории Донбасса.

Москва рассчитывает, что зимние обстрелы и нехватка ресурсов вызовут недовольство среди населения и заставят Украину согласиться на капитуляцию.

При этом российская экономика испытывает серьезную нагрузку:

  • Дефицит бюджета - К концу июля он вырос до 74,4 млрд долларов (2,8% ВВП), что значительно превышает первоначальные планы.
  • Топливный кризис - Из-за ударов по российским НПЗ в стране возник худший дефицит бензина со времен распада СССР.
  • Проблемы в банках - финансовая тревога заставляет россиян выводить деньги из банковской системы.

Несмотря на это, в Кремле считают, что при поддержке высоких цен на нефть смогут вести войну на истощение дольше Украины.

Переговоры о мире в Украине

Напомним, что спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Киев и Москву для возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией.

В преддверии этой поездки президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговорщики Трампа прибудут в Киев 6 сентября. По его словам, во время этого визита российская сторона должна полностью приостановить свои обстрелы и воздушные атаки.

В то же время, в СМИ появилась информация о том, что США попросили Украину воздержаться от ударов по российской энергетике во время пребывания американских посланников в регионе, чтобы обеспечить безопасность переговорного процесса.

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