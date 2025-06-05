Путин пообещал Трампу повлиять на Иран: эксперт назвал истинную цель диктатора
Российский диктатор Владимир Путин пообещал американскому президенту Дональду Трампу повлиять на Иран в вопросе ядерной сделки.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал аналитик, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.
"Так вот в последний раз Путин снова пообещал Трампу помочь с Ираном. Мы знаем, что это невозможно. У Путина нет никаких реальных рычагов влияния на Иран, да еще и в таком вопросе (речь о ядерной сделке, - ред.)", - подчеркнул эксперт.
Эксперт сомневается в реалистичности обещания Путина повлиять на Иран. По его словам, трудно представить, что Путин или глава российского МИД Сергей Лавров могли бы просто позвонить к иранскому руководству и убедить его пойти навстречу Трампу только ради хороших отношений с Россией.
Даже если в других сферах теоретически возможны уступки, то в вопросе ядерной программы, особенно обогащения урана, Иран имеет четкое стратегическое видение и стремится реализовать его до конца.
"Конечно, они готовы разговаривать с США, торговаться за определенные форматы, возможно, какой-то сделки, но пока Трамп слишком непрофессионально действовал. Поэтому последняя надежда Трампа - это Путин, и мы знаем, что Путин провалит это обещание. Он пообещал, это снова затягивание времени. То есть несколько недель Путин выторговал", - отметил Самусь.
По словам эксперта, для Путина крайне важно выиграть время до начала летних каникул американского истеблишмента, которые стартуют примерно после 4 июля - Дня независимости США.
После этого, как добавляет он, американцы фактически исчезают с политической арены как активный фактор влияния на Россию как минимум до сентября.
"И можно проводить свою летнюю наступательную так называемую операцию. То есть вот такая картина. И украинские удары по аэродромам как раз ускорили процесс. То есть Путин хотел, чтобы это происходило еще одна встреча в конце июня в Стамбуле, опять никаких результатов и идем на каникулы. Удары по аэродромам ускорили ситуацию. Трамп вынужден заявить Путину, что будет вынужден ввести санкции", - подытожил Самусь.
Заметим, что вчера, 4 июня, Трамп повел телефонный разговор с Путиным. По итогам переговоров Трамп написал, что глава Кремля Путин предложил принять участие в переговорах с Ираном.
"Возможно, помочь в скорейшем решении этого вопроса. Я считаю, что Иран затягивает принятие решения по этому очень важному вопросу, а нам нужен окончательный ответ в очень короткие сроки", - написал президент США.
Ядерная сделка США и Ирана
Напомним, по данным NYT в субботу, 30 мая, США передали Ирану первое официальное предложение по ключевым моментам ядерной сделки.
Это произошло всего через несколько часов после того, как инспекторы ООН выдали отчет о значительном увеличении запасов урана в Тегеране, что практически соответствует уровню, который необходим для создания ядерного оружия.
Однако заметим, что на доклад отреагировал заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади. По его словам, отчет основывается на "сфабрикованных данных".
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