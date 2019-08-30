Путін може помилувати українських політв'язнів

У Росії розглядають кілька варіантів обміну ув'язненими з Україною, серед них - відправка Олега Сенцова для відбування покарання в Україну і відправка полонених моряків для подальшого розслідування СБУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначимо, серед зібраних 29 серпня в московському СІЗО "Лефортово" близько 30 громадян України - вже засуджені за "злочини" Роман Сущенко, Олег Сенцов і Євген Панов - їх передбачається помилувати указом президента РФ Волоимира Путіна та вислати на батьківщину, отримавши в обмін помилуваних росіян.

Водночас кримінальну справу щодо 24 українських моряків можуть відправити в Київ для подальшого розслідування Слжбою безпеки або прокуратурою України.

За даними джерел росЗМІ, передбачається, що основну частину в'язнів, яких Росія планує відправити на Україну, становитимуть саме моряки, заарештовані після подій у Керченській протоці.

Українці, які вже засуджені, як Сенцов і Сущенко, повинні звернутися з письмовою заявою на ім'я президента Росії Володимира Путіна і тоді можуть бути помилувані ним. Однак частина українців, у тому числі Олег Сенцов, писати такі заяви відмовилися, не погоджуючись визнавати провину.

"Якщо пан Сенцов не передумає, учасники обміну можуть скористатися компромісним варіантом, наприклад, відправивши його на Україну для відбування покарання, призначеного російським судом", - пише російське видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в можливому обміні полоненими між Україною та Росією візьмуть участь 12 росіян.

