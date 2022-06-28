Путін отримає ще більше НАТО біля кордонів Росії, - Столтенберг
Президент Росії Володимир Путін найближчим часом отримає ще більшу присутність НАТО біля російських кордонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга після підписання меморандуму між Туреччиною, Швецією і Фінляндією, який відкриває скандинавським країнам шлях на вступ до альянсу.
"Те, що відбувається зараз - це найшвидший процес приєднання до НАТО... І це чіткий меседж президенту Росії Володимиру Путіну про те, що двері НАТО відкриті", - зазначив він.
За його словами, в грудні минулого року Путін, прикриваючись гарантіями безпеки, вимагав припинити розширення альянсу.
"Він хотів менше НАТО, але зараз Путін отримає більше НАТО біля своїх кордонів", - додав Столтенберг.
Нагадаємо, сьогодні на полях саміту НАТО турецька сторона погодилася підтримати вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу. Конкретні кроки будуть обговорюватися протягом двох днів.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну російський президент Володимир Путін вимагав виключити розширення НАТО на схід. Більше того, Москва наполягала на відведенні натовських сил і озброєнь з територій країн Балтії та Східної Європи.
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