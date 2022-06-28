Путін отримає ще більше НАТО біля кордонів Росії, - Столтенберг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга після підписання меморандуму між Туреччиною, Швецією і Фінляндією, який відкриває скандинавським країнам шлях на вступ до альянсу.

"Те, що відбувається зараз - це найшвидший процес приєднання до НАТО... І це чіткий меседж президенту Росії Володимиру Путіну про те, що двері НАТО відкриті", - зазначив він.

За його словами, в грудні минулого року Путін, прикриваючись гарантіями безпеки, вимагав припинити розширення альянсу.

"Він хотів менше НАТО, але зараз Путін отримає більше НАТО біля своїх кордонів", - додав Столтенберг.