Навальний припиняє голодування

Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що припиняє голодування у в'язниці. Таку заяву він зробив після того, як до нього пустили медиків.

Про це повідомляється на сторінці Навального в Instagra m.

За словами опозиціонера, його двічі обстежив консиліум цивільних лікарів. Останній раз прямо перед мітингом 21 квітня.

"Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора випустили заяву про те, що ми з вами домоглися достатньо, щоб я зняв голодування. Ну і - скажу відверто - їхні слова про те, що аналізи показують: "через мінімальний час лікувати буде нікого"... ммм... здаються мені такими, що заслуговують на увагу", - сказав Навальний.

У той же час він вимагає допустити до нього "необхідного лікаря".

"У мене пропадає чутливість ділянок рук і ніг, і я хочу зрозуміти, що це і як це лікувати, але з урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дні", - написав опозиціонер.