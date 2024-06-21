Путин угрожает ядерным оружием в случае победы Украины, но реальная эскалация маловероятна, - ISW

На пресс-конференции 20 июня в Ханое Путин заявил, что Россия рассматривает возможность внесения изменений в свою ядерную доктрину в ответ на якобы дискуссии на Западе о "снижении порога для использования ядерного оружия и разработке менее мощного оружия".

Заявление диктатора, вероятно, было отчасти ответом на замечание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от 17 июня о том, что члены НАТО обсуждают усиление ядерной готовности перед лицом растущих угроз со стороны России и Китая, хотя Столтенберг ничего не говорил о "снижении порога для использования ядерного оружия".

ISW напоминает, что российская ядерная доктрина позволяет использовать ядерное оружие только в случае "исключительных случаев" угрозы суверенитету и территориальной целостности России. В Институте предполагают, что Путин, в частности, определил возможное стратегическое поражение России в Украине как конец [российской] государственности.

На пресс-конференции Путин добавил, что поражение на поле боя будет означать конец тысячелетней истории российского государства, и что России лучше воевать до конца.

Эксперты ISW предполагают, что этими заявлениями российский диктатор стремился дать понять, что оставляет за собой право применить ядерное оружие, если РФ потерпит решительное поражение на линии фронта. Это в его воображении должно сдержать союзников Украины от достижения общей стратегической цели – поражения России.

В Институте считают, что ядерная угроза Путина является частью продолжающейся кампании ядерного шантажа Кремля, направленной на то, чтобы отговорить союзников Украины от решительных обязательств преодолеть незаконное вторжение России в Украину, и поэтому очень маловероятно, что она приведет к фактической ядерной эскалации. Стратегическое поражение России в Украине не угрожает суверенитету и территориальной целостности России, но может угрожать стабильности Путина, отмечается в отчете.

ISW продолжает считать, что угроза ядерной эскалации и дальше будет оставаться основным активом способности России манипулировать восприятием иностранных лиц, принимающих решение.

ISW продолжает считать, что Россия не сможет победить Украину или Запад, и, скорее всего, проиграет, если Запад мобилизует свои ресурсы для сопротивления Кремлю.