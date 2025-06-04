Путин поговорил с Папой Римским и снова притворился миротворцем

В Кремле отметили, что Путин "по просьбе патриарха Кирилла" передал понтифику пожелания успехов в пастырском служении.

Также стороны в ходе диалога обменялись мнениями по войне России против Украины.

"Владимир Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины", - пишет Кремль.

Глава Кремля рассказал Папе о переговорах с Украиной в Стамбуле и договоренностях об обмене военнопленными и телами погибших. Диктатор добавил, что РФ якобы принимает "все возможные меры", чтобы воссоединить детей с родственниками.

Также диктатор "выразил признательность" понтифику за готовность помочь в урегулировании войны.

При этом Путин пожаловался на "диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры", в которых Россия винит Украину. Глава Кремля упомянул и "ликвидацию УПЦ", попросив Папу "активнее поддерживать свободу вероисповедания в Украине".