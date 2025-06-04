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Путин поговорил с Папой Римским и снова притворился миротворцем

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV провели телефонный разговор. Глава Кремля жаловался на Украину и демонстрировал якобы готовность к мирному диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Кремле отметили, что Путин "по просьбе патриарха Кирилла" передал понтифику пожелания успехов в пастырском служении. 

Также стороны в ходе диалога обменялись мнениями по войне России против Украины. 

"Владимир Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, подчеркнул, что для окончательного, справедливого и всеобъемлющего разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины", - пишет Кремль. 

Глава Кремля рассказал Папе о переговорах с Украиной в Стамбуле и договоренностях об обмене военнопленными и телами погибших. Диктатор добавил, что РФ якобы принимает "все возможные меры", чтобы воссоединить детей с родственниками. 

Также диктатор "выразил признательность" понтифику за готовность помочь в урегулировании войны. 

При этом Путин пожаловался на "диверсии в отношении объектов гражданской инфраструктуры", в которых Россия винит Украину. Глава Кремля упомянул и "ликвидацию УПЦ", попросив Папу "активнее поддерживать свободу вероисповедания в Украине". 

Призыв Папы

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV отреагировал на массированные удары России по Украине.

Понтифик решительно призвал остановить войну и поддержать каждую инициативу, которая направлена на диалог.

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