Путин согласился допустить Европу на переговоры по завершению войны в Украине, - Кушнер

После встречи спецпосланников Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ирландии они вышли к прессе и дали несколько комментариев. В частности, один из них касался анонса допуска Европы к переговорам.

Кушнер подчеркнул, что США в последние месяцы очень тесно работали с европейцами и лично он считает, что никакой сделки заключить не выйдет, если на переговорах не будет представителей Европы.

"Мы говорили президенту Путину, что считаем это очень важным. Президент Зеленский также решительно поддерживал эту позицию и заявлял об этом с самого-самого начала. И я думаю, нам удалось добиться того, чтобы президент Путин согласился попробовать такой формат", - сказал спецпредставитель Трампа.

Он выразил надежду, что в ходе переговоров произойдут встречи и будет возможность обсуждать вопросы и вести диалог "в более спокойной обстановке и подробно" разбирать проблемы.

"Я могу сказать, по крайней мере исходя из того, что мы слышим от людей: они хотели бы, чтобы эта война закончилась. Она продолжается уже очень долго. Очевидно, что она затронула огромное количество людей", - подчеркнул Кушнер.

Также он сообщил, что на встрече с Москве американской делегации удалось окончательно согласовать самый крупный с начала войны обмен военнопленными между Украиной и Россией.