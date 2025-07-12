Путин согласится на встречу с Зеленским только после капитуляции Украины, - Кислица

Российский диктатор Владимир Путин согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Путиным, но только при условии, что официальный Киев перед этим капитулирует.
Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для The Kyiv Independent.
В ходе интервью его спросили, ведутся ли сейчас переговоры о новой встрече между Украиной и Россией в рамках делегаций, на что Кислица сказал, что этот формат себя практически исчерпал, если только делегация РФ не получит очередной мандат от Путина.
Первый замминистра подчеркнул, что в отличие от украинской делегации, у которой четкая дисциплина, есть дискуссии внутри команды, обмен идеями и подходами - в российской существует жесткая дисциплина в выполнении поручения Путина.
По словам Кислицы, мандат Путина - принудить к капитуляции. В частности, Украина предлагает установить прекращение огня как вклад в создание условий для встречи лидеров и договоренностей, однако Москва требует для начала капитулировать.
"Они открыто говорят: "Нет, сначала вы принимаете наши требования - капитуляцию - и только потом мы организуем встречу лидеров. А после этого вы занимайтесь реализацией этих требований", - рассказал Кислица.
Напомним, что в мае 2025 года Украина и Россия при посредничестве США возобновили прямые переговоры между странами. Причем Зеленский лично прилетал в Стамбул и говорил, что ожидает там Путина. Но диктатор отправил на встречи лишь свою делегацию.
Тем не менее, за эти пару месяцев были согласованы и реализованы обмены пленными, телами погибших военных, но что касается мира - каждая из сторон представила свой меморандум остановки войны, условия которого совершенно противоположны друг другу.
В частности, Украина уже несколько месяцев согласна на остановку огня по линии соприкосновения, эту же позицию высказала в документе, однако Россия по-прежнему требует сдачи нескольких областей, которые не может захватить.
Что касается будущих встреч, несколько месяцев назад Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским на завершающем этапе. При этом он не готов подписывать с ним никаких документов о мире, заявив, что Зеленский якобы нелегитимный.
На днях президент Украины сообщил, что пока стороны не завершили обмены, согласованные на второй встрече в Стамбуле, говорить о полноценных переговорах между Киевом, Москвой и Вашингтоном рано.
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