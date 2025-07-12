Путин согласится на встречу с Зеленским только после капитуляции Украины, - Кислица

В ходе интервью его спросили, ведутся ли сейчас переговоры о новой встрече между Украиной и Россией в рамках делегаций, на что Кислица сказал, что этот формат себя практически исчерпал, если только делегация РФ не получит очередной мандат от Путина.

Первый замминистра подчеркнул, что в отличие от украинской делегации, у которой четкая дисциплина, есть дискуссии внутри команды, обмен идеями и подходами - в российской существует жесткая дисциплина в выполнении поручения Путина.

По словам Кислицы, мандат Путина - принудить к капитуляции. В частности, Украина предлагает установить прекращение огня как вклад в создание условий для встречи лидеров и договоренностей, однако Москва требует для начала капитулировать.

"Они открыто говорят: "Нет, сначала вы принимаете наши требования - капитуляцию - и только потом мы организуем встречу лидеров. А после этого вы занимайтесь реализацией этих требований", - рассказал Кислица.