Переговоры с РФ возможны только после завершения всех договоренных обменов, - Зеленский

Пока стороны не завершили обмены, согласованные на второй встрече в Стамбуле, говорить о полноценных переговорах между Украиной, Россией и США рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа.

Зеленский согласился, что если мы говорим о серьезном результате и окончании войны, то надо готовить встречу на уровне лидеров.

"Как я и говорил ранее, мы готовы к любому формату. Безусловно, Украина, Россия и Америка на уровне лидеров - это желательный формат. Могут быть не только слова и гарантии за столом переговоров", - добавил он.

В то же время президент отметил, что о том, как на самом деле будет, он пока не может сказать.

"Что касается площадки, я благодарен итальянской стороне, Ватикану... Я очень рад, что Ватикан открыт. Также у нас есть предложение от Австрии, Швейцарии и есть прямые предложения от турецкой стороны", - сказал Зеленский.

На этом моменте он отметил, что несмотря на все предложения говорить о следующих переговорах все же еще рано.

"Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров. Примерно так", - пояснил глава Украины.