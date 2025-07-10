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Переговоры с РФ возможны только после завершения всех договоренных обменов, - Зеленский

Рим, Четверг 10 июля 2025 20:11
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Переговоры с РФ возможны только после завершения всех договоренных обменов, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Пока стороны не завершили обмены, согласованные на второй встрече в Стамбуле, говорить о полноценных переговорах между Украиной, Россией и США рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского во время разговора с представителями украинских и иностранных медиа.

Зеленский согласился, что если мы говорим о серьезном результате и окончании войны, то надо готовить встречу на уровне лидеров.

"Как я и говорил ранее, мы готовы к любому формату. Безусловно, Украина, Россия и Америка на уровне лидеров - это желательный формат. Могут быть не только слова и гарантии за столом переговоров", - добавил он.

В то же время президент отметил, что о том, как на самом деле будет, он пока не может сказать.

"Что касается площадки, я благодарен итальянской стороне, Ватикану... Я очень рад, что Ватикан открыт. Также у нас есть предложение от Австрии, Швейцарии и есть прямые предложения от турецкой стороны", - сказал Зеленский.

На этом моменте он отметил, что несмотря на все предложения говорить о следующих переговорах все же еще рано.

"Мы должны завершить результат, о котором стороны договорились на второй встрече. А именно закончить с теми обменами, которые были оговорены на второй встрече в Стамбуле. И я думаю, что в ближайшее время соответствующие движения осуществятся. И только после этого команды могут обсуждать подготовку встречи на уровне лидеров. Примерно так", - пояснил глава Украины.

Обмен пленными

Напомним, что в пятницу, 4 июля, Украина и Россия провели очередной этап обмена пленными. Он стал восьмым по счету в рамках июньских договоренностей в Стамбуле.

Стоит добавить, что во время последнего этапа большого обмена, кроме военных, Украине удалось вернуть и особую категорию гражданских.

Заметим, что предыдущий этап состоялся в четверг, 26 июня. В его рамках из плена вернули военнослужащих:

  • ВМС,
  • Сухопутных и Десантно-штурмовых войск,
  • Сил территориальной обороны,
  • Нацгвардии,
  • Госпогранслужбы.

Количество освобожденных, как и на этапах до этого, до сих пор не разглашается.

Подробнее о прошлом обмене можно узнать в материале "Из плена - домой: репортаж РБК-Украина с нового обмена".

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