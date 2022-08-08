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Путін не поїде на Генасамблею ООН наприкінці вересня

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін не поїде на Генасамблею ООН, яка відбудеться у вересні. Також не передбачається його виступ із відеозв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова у понеділок, 8 серпня.

"Поїздка та виступ не плануються", - сказав він.

Як випливає з опублікованого на сайті правової інформації в понеділок розпорядження, очолить делегацію РФ на 77 сесії Генасамблеї ООН міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Нагадаємо, всі останні роки до Нью-Йорка літав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. 2009 року на Генасамблеї виступав тодішній російський президент Дмитро Медведєв. А Путін востаннє був присутній на відкритті сесії Генасамблеї десять років тому, коли ООН виповнилося 60 років. До цього він виступав там двічі - 2003 року і на "саміті тисячоліття" 2000-го.

Як повідомлялось, резидент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Індонезії взяти участь у саміті G20, який пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення до участі в цьому саміті раніше прийняв і президент України Володимир Зеленський.

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Володимир Путін