Путін не поїде на Генасамблею ООН наприкінці вересня

"Поїздка та виступ не плануються", - сказав він.

Як випливає з опублікованого на сайті правової інформації в понеділок розпорядження, очолить делегацію РФ на 77 сесії Генасамблеї ООН міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Нагадаємо, всі останні роки до Нью-Йорка літав міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. 2009 року на Генасамблеї виступав тодішній російський президент Дмитро Медведєв. А Путін востаннє був присутній на відкритті сесії Генасамблеї десять років тому, коли ООН виповнилося 60 років. До цього він виступав там двічі - 2003 року і на "саміті тисячоліття" 2000-го.