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Путін підписав указ про візові санкції щодо "недружніх" країн

Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про візові санкції щодо "недружніх" країн. Ці заходи були прийняті у відповідь, так як раніше західні країни ввели для Росії ряд обмежень візового характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кремля.

Зазначається, що указ підписаний "виходячи з необхідності вжиття невідкладних заходів у відповідь на недружні дії Європейського Союзу".

Таким чином Росія призупиняє дію низки пунктів угод про спрощення видачі віз з ЄС, Норвегією, Данією, Ісландією, Швейцарією та Ліхтенштейном.

Нагадаємо, раніше відповідні візові санкції анонсував міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

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