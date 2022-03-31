RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" в рублях

Фото: Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Російський президент Володимир Путін оголосив про підписання указу про переведення розрахунків за газ із так званими недружніми країнами в рублі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

РФ запровадила новий порядок розрахунків за блакитне паливо. Нові правила почнуть діяти з 1 квітня.

Відтепер покупці російського газу зобов'язані відкривати рублеві рахунки в банках Росії. Путін також заявив, що всі чинні контракти на постачання газу будуть призупинені, якщо покупці з "недружніх країн" не виконають нові вимоги РФ. Російський президент також підтвердив наміри постачати газ в узгоджених раніше обсягах.

Раніше "Велика сімка" відмовилася платити рублями за російський газ. Натомість низка країн на чолі з Німеччиною послалися на умови контракту, якими передбачена оплата в доларах або євро.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії озвучив небажання Путіна припинити вогонь в Україні та зустрітись із Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінРосійська ФедераціяГаз