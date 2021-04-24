Путін хоче запобігти перетворенню України на успішну демократичну країну, - Волкер

Президент РФ Володимир Путін не може допустити, щоб Україна стала демократичною та успішною країною. Про це заявив колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Про це він заявив у інтерв'ю виданню DW.

За його словами, якщо Україна стане успішною і процвітаючою, то тоді у росіян з'являться питання до Путіна.

"Думаю, це найважливіше. Оскільки якщо Україна стане успішною, процвітаючою країною, можна буде поставити запитання: а чому такою не є Росія? Саме тому йому насамперед так важливо "заблокувати" Україну. Частина цієї стратегії - закрити Україні дорогу в Євросоюз", - вважає Волкер.

Він зазначив, що на Донбасі сепаратисти повністю перебувають під контролем Москви.

"Росія вторглася в Україну, створила сепаратистів, вона озброює їх, тренує, дає їм техніку, контролює їх і визначає, хто буде працювати в їх цивільних адміністраціях. І після цього Москва хоче змусити Зеленського мати справу з ними, ніби Росія до проблеми взагалі не причетна", - говорить Волкер про пропозицію Путіна Зеленському поговорити з представниками "ЛНР" і "ДНР".

Він також зазначив, що відповіддю Заходу на подібні дії Росії могло б стати запрошення України до участі у військових навчаннях США, які повинні пройти в Польщі наступного тижня. Також реакцією могло б стати попередження про введення нових санкцій у разі військового наступу.

Що стосується відведення російських військ від кордонів України, то Волкер вважає, що українцям рано радіти. Належить ще перевірити, чи дійсно кораблі з Чорного моря пішли на свої бази, як вони заявили про це.