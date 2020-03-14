Путін підписав зміни в російську Конституцію

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав закон про поправку до Конституції РФ, яка розширює президентські повноваження і обнуляє його термін при владі. Документ оприлюднений на порталі правової інформації.

Зміни вводять в російську Конституцію положення про новий орган - Госсовет, а також згадку "предків, які передали ідеали і віру в Бога".

Нагадаємо, 2 березня президент Росії Володимир Путін запропонував свої поправки до Конституції. За даними видання Bloomberg, ініційовані Путіним поправки до Конституції є запасним планом для збереження його у влади після того, як закінчиться термін президентства в 2024 році.

Державна дума 10 березня підтримала поправку про зняття обмеження на число президентських термінів в Російській Федерації.

Поправку внесла депутат від "Єдиної Росії" Валентина Терешкова, перша у світі жінка-космонавт, отримала за це нагороду з рук генсека КПРС Микити Хрущова.

Терешкова запропонувала "обнулити" всі президентські терміни Путіна, відкривши йому можливість ще двічі балотуватися на пост глави держави, тобто правити Росією до 2036 року.