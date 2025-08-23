Путин после Аляски размечтался об улучшении отношений между РФ и США

"Что касается наших отношений с Соединtнными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце тоннеля, он все-таки замаячил", - заявил Путин.

По его словам, у него с Трампом была "хорошая, содержательная и откровенная встреча", и контакты продолжаются. Глава Кремля рассчитывает, что эти первые шаги станут началом "полномасштабного восстановления отношений". При этом он говорит, что это зависит не от него, а от США.

"Не от нас это зависит. Это зависит от западных партнеров в широком смысле слова, потому что США тоже связаны обязательствами, в том числе в рамках НАТО. Поэтому от руководства США зависят следующие шаги", - добавил Путин.

Помимо этого российский диктатор заявил, что в Арктике есть огромные запасы полезных ископаемых. Он не рассказал подробностей возможного сотрудничества США и России в Арктике, но сказал, что российская компания по производству сжиженного газа "Новатэк" уже работает там.

"Мы обсуждаем, кстати, с американскими партнерами возможность совместной работы в этом направлении. Причем не только в нашей арктической зоне, но и на Аляске. И при этом те технологии, которыми мы обладаем, сегодня, кроме нас, никто не обладает. И это представляет интерес для наших партнеров, в том числе и из Штатов", - сказал глава Кремля.