Путин подтвердил, что ЧВК "Вагнера" была частью армии РФ, - генпрокурор

Недавние комментарии российского диктатора Владимира Путина о финансировании ЧВК "Вагнера" были "прямым доказательством" того, что наемники являлись незаконной частью российской армии в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Украины Андрея Костина в комментарии Reuters .

На прошлой неделе Путин заявил, что ЧВК "Вагнера" и его основатель Евгений Пригожин получили от России почти 2 млрд долларов за прошлый год.

В то время как Россия пытается отделить силы ЧВК "Вагнера" от своих военных, комментарии Путина относительно расходов госбюджета на наемников были "как прямое доказательство того, что они не только де-факто, но, вероятно, незаконно, также являются частью российской армии", считает Костин.

При этом использование наемников государствами в вооруженных конфликтах запрещено Женевскими конвенциями.

По словам Костина, среди более 93 тысяч случаев потенциальных военных преступлений, которые расследовал Офис генпрокурора, было много зверств, которые совершили войска "Вагнера".

Генпрокурор отметил, что их зверства являются "одним из самых тяжких преступлений против наших мирных жителей и наших военнопленных".

Костин также добавил, что ЧВК "Вагнера" представляет угрозу не только Украине, но и миру и безопасности во многих странах, в том числе в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке.

Костин обратился к союзникам, включая США и Британию, с просьбой признать ЧВК "Вагнера" террористической организацией, чтобы ее можно было привлечь к ответственности, а ее активы заморозить.

"Пригожин уже является фигурантом уголовного производства в Украине, но главное - прекратить деятельность таких групп", - сказал он.

ЧВК "Вагнера"

Россия использовала наемников ЧВК "Вагнера" в войне против Украины. При этом Кремль отрицал всякую прямую связь с наемниками.

Однако на прошлой неделе Путин впервые признал, что ЧВК "Вагнера" получала государственное финансирование. К тому же недавно российский пропагандист Дмитрий Киселев заявил, что силы "Вагнера" получили более 9,8 млрд долларов по государственным контрактам.

При этом 24 июня лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников.

Тогда он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого было решено отправить Пригожина и часть его вояков в Беларусь.

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